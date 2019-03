LE PROTESTE PER LO SPOSTAMENTO DELL 31° Coppa della Primavera sul Circuito del Sele

Per una forma di protesta io suggerirei a tutti concorrenti di non partecipare alla suddetta manifestazione, scrive Alfonso Cavaliere sulle pagine Facebook almeno che non venga cambiato la suddetta denominazione,ovvero la XXXI Coppa della Primavera -o si fa dove è nata oppure non si fa. questa è una cosa che da molto fastidio questo titolo non appartiene al circuito del sele. SE VOGLIAMO QUESTA COMPETIZIONE SULLA AMALFI AGEROLA ALLORA INIZIAMO A COMBATTERE GIA DA ADESSO .E aggiunge anche che LA TROVATA DEL PALIO DELLE BOTTI NON STA IN PIEDI VISTO CHE è DATATA IL 6 APRILE, LA GARA ERA DATATA IL 7 APRILE, il palio nazionale delle botti è una manifestazione di tale importanza che non può essere decisa da oggi e domani, per cui la data era stata fissata già da molti mesi, ALLORA FACCIAMO UN DIBATTITO è DITEMI NEI COMMENTI QUI SOTTO COSA NE PENSATE, è QUALE SECONDO VOI SONO STATE LE CAUSE CHE HANNO PORTATO LA COPPA DELLA PRIMAVERA SUL CIRCUITO DEL SELE ? SE RITENETE CHE SIA GIUSTO CHE SIA LA 31NESIMA EDIZIONE è NON LA PRIMA?

I commenti da Facebook

Alfonso Cavaliere questa è un occasione giusta e imperdibile per farsi sentire,non bisogna partecipare a questa competizione per rispettare chi da anni sta combattendo per riottenere la mitica coppa della primavera sull’Amalfi Agerola, 1 Nascondi o segnala Mi piace

· Rispondi

Rispondi ·

Stany D’angelo D’accordo 🤗 Nascondi o segnala