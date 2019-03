Le ceneri di Alfonsina D’Amato a Minori. Martedì suffragio ad Amalfi per Mimmo Amodio

Costiera amalfitana . Da Gaspare Apicella un pensiero per Alfonsina D’ Amato e Mimmo Amodio.

Alfonsina d’ Amato

Ha voluto ritornare nella sua Minori Alfonsina d’Amato che ha concluso la sua esistenza terrena a 90 anni a Roma.- Cerimonia di deposizione dell’urna con i suoi resti nel cimitero di Minori, sistemata accanto a quella del suo sposo, alla presenza dei figli Wanda e Fabrizio, partendo dalla sua vecchia casa paterna di via Strada Nuova.

Mimmo Amodio

Martedi 26 marzo alle ore 17,oo Messa in suffragio dell’anima di Mimmo Amodio, officiata dal parroco don Antonio Porpora nella cattedrale dedicata a sant’Andrea.

Le ceneri del giovne Mimmo, scomparso in terra di Tainlandia, riposano ora in Caserta nella tomba della famiglia. Il papà Adolfo, supportato dagli amici del figlio, ha ardentemente desidera una funzione religiosa ad Amalfi