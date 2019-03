Lazio domina la Roma, il Milan batte il Sassuolo e supera l’Inter al terzo posto. In attesa di Napoli – Juventus il campionato riserva emozioni . Una Roma senza equilibrio, una Lazio svelta nei corridoi centrali. Il derby è questione di gambe e di testa, e i biancocelesti ne hanno di più. Manca Manolas nella Roma e sarà un’assenza decisiva. Fazio e Juan Jesus, troppo lenti in una difesa che rimane bassa, vengono troppo facilmente sfidati nell’uno contro uno. Manca filtro a centrocampo dove invece spadroneggia Milinkovic, che vince più duelli aerei di tutti e ispira Luis Alberto. Correa, 11 passaggi negli ultimi trenta metri, è l’asso pigliatutto che cambia la partita.

Il Milan è terzo. Il Sassuolo è stato battuto da un autogol (di Lirola su pressione di Musacchio) nel primo tempo e questo è bastato agli uomini di Gattuso per raccogliere tre punti che permettono di superare in classifica l’Inter battuta dal Cagliari e alle prese col caso Icardi , uno Spalletti nervoso e un calendario difficile.Il Milan ha faticato e molto contro i neroverdi ridotti in 10 dal 67′ per espulsione (col VAR) di Consigli. Ma quando è servito, anche Donnarumma ha risolto i problemi fermando un paio di occasioni importanti con parate da campione. Per il Sassuolo, buona gara con un palo colpito e un gol annullato (dal VAR per fuorigioco) . Ora i rossoneri col terzo posto tornano ad assaporare una cima che mancava da quasi un decennio.