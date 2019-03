Lavori condotta idrica: Sorrento e Massa Lubrense da oggi senz’acqua

La GORI ha annunciato dei lavori programmati di miglioramento del servizio idrico nei territori di Massa Lubrense e Sorrento, per i giorni 21 e 22 marzo, oggi e domani, dalle ore 7 alle ore 20. Per questa ragione sarà sospesa l’erogazione idrica su tutto il territorio comunale di Sorrento, mentre a Massa Lubrense sono queste le zone interessate:

VIA VECCHIA, VIA FONTANELLA, VIA ROMA, VIA CAMPO DEGLI ARAGONESI, VIA SIRIGNANO, VIA POZZILLO, VIA PARTENOPE, CORSO

CRISTOFORO COLOMBO, VIALE FILANGIERI, VIA MOLINI, VIA RIVO A CASA, VIA PALMA, LARGO VESCOVADO, VIA DEL CANNETO, VIA ROSA, VIA DEL GENERALE, VIA MALDACEA, PIAZZA GUGLIELMO MARCONI, LARGO VESCOVILE, VIA 5 MAGGIO, VIA VILLAZZANO, VIA IV NOVEMBRE, VIA BAGNULO, VIA SANTA TERESA, PIAZZA MADONNA DELLA LOBRA, VIA MORTELLA, STRADA PROVINCIALE 7, VIA RACHIONE, VIA SAN LIBERATORE, VIA PIPIANO, VIA SANT’ANIELLO VECCHIO, MONTECORBO, VIA CANALE, VIA BAGNULO, VIA LEONARDO LIPARULO, VIA MORTELLA.

Per qualsiasi informazione la GORI è disponibile al numero verde 800-218270.