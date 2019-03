Laurea GIANLUCA FRUSCIANTE

Si è laureato brillantemente in Medicina e Chirurgia, presso il Dipartimento di Medicina, Chirurgia ed Odontoiatria “Scuola medica salernitana” dell’Università degli studi di Salerno, Gianluca Frusciante. Il Neo Dottore, allievo del chiarissimo Prof. Leonardo Pace ha discusso una tesi di laurea sperimentale in Medicina nucleare dal titolo “Produttori di outcome in pazienti con diagnosi de novo di insufficienza cardiaca con ridotta frazione di eiezione”. Auguri al neo-dottore dall’amico Stefano Pignataro e dall’intera redazione di PositanoNews