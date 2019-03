L’associazione “La Grande Onda” invia un appello ai sindaci della penisola sorrentina per la tutela del mare

L’associazione “La Grande Onda”, impegnata nelle politiche ambientali, ha inviato un appello ai sindaci della penisola sorrentina al fine di sensibilizzare l’adozione di provvedimenti Plastic free a tutela del mare e chiedendo che venga consentito lo svolgimento di spettacoli pirotecnici solo a quelle imprese che dopo l’evento si impegneranno a ripulire lo specchio d’acqua interessato. Ecco il contenuto della lettera: «Egregi Sindaci, si avvicina la bella stagione e con essa le tante feste di piazza (sagre, manifestazioni ed eventi che prevedono la somministrazione di alimenti e bevande) che, come di consueto, calendarizzano le estati della penisola sorrentina. In coerenza con le scelte ed i suggerimenti che ci vengono dal Ministero all’Ambiente che ha stabilito di concedere il suo patrocinio solo ad eventi plastic free e che sta sollecitando tutte le amministrazioni pubbliche affinché siano da esempio ai cittadini, sono a chiedervi di applicare medesima prescrizione, ovvero di concedere il patrocinio solo ed unicamente ad iniziative certificate Plastic free, che non prevedano l’utilizzo di prodotti in plastica monouso. Affinché i patrocini da voi concessi diventino per la comunità simbolo delle buone pratiche ambientali, vi chiedo anche un’ulteriore riflessione che riguarda un altro elemento che connota le estati in penisola sorrentina, ovvero gli spettacoli di fuochi d’artificio, in particolare quelli esplosi direttamente sul mare: sarebbe utile che, mediante una postilla contrattuale, le ditte appaltatrici di tali spettacoli provvedessero a ripulire a proprie spese e nell’immediatezza, gli specchi d’acqua interessati dai residui rilasciati dagli spari». L’appello è stato inviato, ora bisogna vedere quale sarà la risposta dei primi cittadini.