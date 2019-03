Andrea Colaianni intervistato da Positanonews . L’artista , in mostra al PAN a Napoli, ci ha parlato di Francesca ad Atrani . In memoria di Francesca ha proposto una cartolina “Mi sono impegnato contro tutti i governi per salvaguardare l’Italia da catastrofi prevedendone il manifestarsi attraverso opere di monitoraggio e bonifica delle zone altamente a rischio come quella di Atrani, mi ha colpito questa tragedia avvenuta in Costiera amalfitana, il suo corpo arrivato in Sicilia, dove arrivano i migranti, dell’ignavia umana responsabile della sua morte come disse il padre..” L’artista esi pone la domanda se Francesca si sarebbe sposata se non ci fosse stata l’alluvione del Dragone e la tragedia che sconvolse la Costa d’ Amalfi “Vidi una coppia vestita da sposi su Atrani e ne feci una cartolina frottage con le immagini della tragedia e il ritrovamento al largo della Sicilia”.. Un ritrovamento come quello di Santa Trofimena di Minori, il paese dove è originaria Francesca, che veniva dalla Sicilia.. I ricordi ci inseguono e la memoria è viva nel nostro cuore..