L’ARTE DELLO SPETTACOLO CON LA SPLENDIDA CANTANTE ALESSIA MOIO Rubrica di Gigi Maresca

ALESSIA MOIO CANTANTE

La incontri in tv e ti colpisce immediatamente con la sua semplicità di donna minuta con viso da giovane madre.

Non conoscevo Alessia e nel mondo dello spettacolo quando ci sono degli imprevisti c’è

bisogno della forza caratteriale e il talento di una donna. Alessia Moio ti sorprende con la sua capacità emotiva e bellezza comunicativa. Poi il canto profondo e intenso ti porta a sognare in una dimensione universale.

La sua napoletanità arriva direttamente al cuore.

RIFLESSIONI SU ALESSIA ARTISTA

Come ben sapete oggi i social network rappresentano il nuovo metro del successo. Avere molti ” followers ” , e iscritti al proprio canale you tube ,” like” ai propri post ecc. si traduce nell’ avere il consenso del pubblico.

Una delle artiste, che man mano, sta guadagnando, in questo senso, visibilità e favori della critica è Alessia Moio .

Per chi non la conoscesse Alessia è una ragazza brillante e poliedrica,

conquista il pubblico con la sua voce il

sorriso è il suo carisma , quando canta

è difficile non farsi rapire dalla sua professionalità

e il suo talento.

Cantante, mandolinista, attrice, tammorrara, questa camaleontica

artista scopre la sua passione per la musica sin da bambina, soprattutto viene catturata dai suoni della tradizione napoletana.

Studia canto, storia ed interpretazione della canzone classica

napoletana e si diploma al conservatorio di Napoli in mandolino.

Alessia pesca nei più rinomati successi del panorama classico napoletano. La sua voce fa breccia nella sensibilità dei giovani e dei

meno giovani . Ha partecipato a vari Festival canori classificandosi sempre tra i primi posti, tra i quali il Festival degli Sconosciuti di Teddy Reno e il Festival di Napoli New Generation diretto da Massimo Abbate. Nel frattempo non disdegna il ”teatro”. Protagonista di innumerevoli spettacoli teatrali, stella indiscussa del Salone Margherita di Napoli ha lavorato nei più importanti teatri partenopei tra i quali il Teatro Totò, il Teatro Troisi, il Palapartenope, il teatro Mediterraneo ecc… Ha preso parte al Festival

del cinema di Todi con uno spettacolo su Gilda Mignonette nelle vesti di musicista . E’ stata ospite al Teatro delle Fonti di Fiuggi dove ha ricevuto il premio Speciale Star Sprint. Tra i suoi ultimi successi spicca il lavoro discografico prodotto dal M° Enzo di Domenico e il noto presentatore Nando Iannuzzi , una raccolta di brani inediti, e non solo, che fanno rivivere le emozioni della tradizione napoletana.

Per quanto riguarda il teatro attualmente si esibisce in uno spettacolo teatrale diretto prodotto e condotto interamente da lei intitolato “CHANTOSAMENTE & SCUGNIZZA” dove lo spettatore viene coinvolto in un viaggio attraverso i più importanti personaggi che hanno reso Napoli famosa in tutto il mondo, e vengono messe in luce tutte le doti dell’artista Napoletana .