La scalatrice in bikini muore in un crepaccio La donna taiwanese che si descrive come Scalatrice in Bikini Hiker è morta per ipotermia, dopo una caduta nella contea di Nantou. Gigi Wu era una star dei social media ed era famosa per aver scalato montagne indossando soltanto un bikini. La trentaseienne aveva pubblicato frequentemente fotografie di se stessa delle vette che aveva scalato indossando costumi da bagno. La signora Wu è entrata nella contea di Nantou di Taiwan l’11 gennaio e intendeva percorrere il sentiero storico di Batongguan nel Parco nazionale di Yushan fino al 24 gennaio. Ma l’escursionista è caduta in una gola di 30 metri e sabato aveva chiesto assistenza tramite il suo telefono satellitare. Il suo profilo Instagram è stato oscurato: “Questo account è stato chiuso dalla famiglia e i post sono stati archiviati. Verranno rimessi in rete – in veste di memoriale – a funerali conclusi”, è scritto.