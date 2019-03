La Salernitana investe…sugli allenatori. Con il Crotone, Gregucci già rischia

I fattori imponderabili, si sa, possono determinare come da quattro anni a questa parte, il percorso inverso rispetto a quello sagacemente “costruito” e “pensato” fin dalla sede del ritiro. Ed allora, dopo aver fatto di tutto, ingaggiato due rampolli del calibro di Calaiò e Lopez al fine di offrire alla Salernitana un “contributo” tecnico tattico da fare invidia alle altre società, la Salernitana si guarda intorno (per la terza volta) per quanto concerne il custode della panchina: 14 punti in 11 gare possono bastare per conseguire l’obiettivo della salvezza, ma la Salernitana, vorrebbe- condizionale d’obbligo – conseguire il raggiungimento del piazzamento play-off. Ed allora, ecco che un’eventuale sconfitta con il Crotone all’Arechi, domenica, al cospetto di una squadra affamata di punti salvezza, potrebbe anche costare caro all’ennesimo capro espiatorio di turno alias Angelo Adamo Gregucci. Per la sostituzione eventuale occhio a Leonardo Menichini, tecnico non stimato dal factotum Angelo Mariano Fabiani che, tuttavia, per “amor della patria” ha dimostrato, in passato, di poter soprassedere a queste valutazioni di sorta, essendo da sempre favorevole ad un rispetto delle normative vigenti…