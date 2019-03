“La NASPI non verrà toccata”: il senatore Puglia (M5S) rassicura gli stagionali della Costiera Amalfitana

I lavoratori stagionali sono divisi sull’operato del governo giallo-verde, negli ultimi mesi infatti si è vivacizzato il dibattito sui sussidi destinati a questa categoria di lavoratori. La questione è se l’esecutivo di Giuseppe Conte manterrà o meno le promesse, destinate ad un elettorato che è lo zoccolo duro dei pentastellati nel Mezzogiorno d’Italia. Mentre le frange leghiste sembrano minimizzare il problema (basta leggere le dichiarazioni del Ministro Centinaio nell’articolo sotto), le opposizioni denunciano il mancato aumento di 57 milioni di euro del fondo NASPI ed addirittura lo spostamento delle risorse a favore del reddito di cittadinanza. Il discorso insomma si fa sempre più caldo in vista della partita delle elezioni per il parlamento europeo.

Alfonso Minutolo sul gruppo Facebook “Lavoratori Stagionali Costiera Amalfitana”, ha preso le distanze da certi tipi di informazioni che possono essere viziate da fini propagandistici, in vista dell’imminente competizione elettorale, portando novità ai lavoratori del gruppo. “Così come ho già avuto modo di spiegare agli amici Andrea Gambardella (Zifariello) e ad Eva Anastasio, il mio amico senatore Sergio Puglia mi ha messo per iscritto che non solo la NASPI non verrà toccata, ma verrà istituita una indennità di disoccupazione da destinare, in forma esclusiva, ai lavoratori del settore turistico. Le voci su una presunta abolizione della NASPI sono completamente infondate, così come sono infondate le voci riguardanti il prelievo di quei fondi, in favore del reddito di cittadinanza in quanto nel bilancio dello Stato, questi due sussidi hanno rispettivamente le proprie coperture finanziarie ed i propri, differenti, capitoli di spesa. Questo mi sentivo di dirvi per una questione di rispetto verso la categoria di cui io stesso faccio parte. Buon ritorno al lavoro a tutti.”