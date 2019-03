La giovane attrice Alessia Alviti (dalla scuola di recitazione Teatro Totò – Accademia Delle Arti Teatrali) testimonial contro gli stereotipi e pregiudizi

Sorrento 12/03/2019 – Durante una normale lezione a scuola a volte può succedere che..l’imprevisto e il non normale diventi un incubo.. Ecco lo spunto da cui nasce un video di forte espressione sociale che sta spopolando sul web che hanno permesso di trovare nuovi linguaggi per parlare di stereotipi ed etichette,onde sensibilizzare sopratutto i teen agers ad una pacifica convivenza con varie etnie e varie modi di vivere la vita chiaramente basata sul rispetto reciproco testimonial d’eccezione La giovane attrice Alessia Alviti (dalla scuola di recitazione Teatro Totò – Accademia Delle Arti Teatrali) ovviamente un enorme Grazie a tutti i ragazzi di UndeRadio che hanno partecipato alla realizzazione di uno splendido video per la campagna UPprezzami, di SottoSopra, il Movimento giovani per Save the Children Italia .

Un grazie speciale anche agli esperti Nicola di Roma e Irvin Vairetti che hanno formato anche lo slogan ..non fermarti all’etichetta!