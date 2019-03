La Finestra sul Cortile. Continua la rubrica dell’avvocato Torrese su Positanonews

Continua la rubrica dell’avvocato Torrese su Positanonews con uno spazio apposito , uno spazio, una finestra sulle problematiche della Campania e del Sud viste , appunta, da La Finestra sul Cortile.

di Francesco Saverio Torrese

Questa mattina,come sempre,appena alzato ho aperto la finestra e…ho visto una scena davvero molto triste. C’era un signore anziano che stava riprendendo un gruppo di ragazzi che erano seduti,per così dire,sul bordo di una panchina poggiando le scarpe sul sedile. L’omino evidentemente diceva loro che in quel modo sporcavano il sedile e poi chiunque si sarebbe seduto li ne avrebbe subito le conseguenze. Quel gruppo di ragazzi però invece di mortificarsi lo prendeva platealmente in giro al punto che il vecchietto si è allontanato seguito dal loro coro di scherno. Mi viene allora voglia di parlarvi della maleducazione in genere e in specie quella nei confronti degli anziani. Immagino che qualcuno di voi starà pensando…vabbuò chist’ è viecchje e dalla finestra guarda quello che gli interessa.

Beh in effetti giovane non sono e tra un po’ definirmi anziano non mi sembrerà affatto una esagerazione. Eppure quello che vi dirò interessa ciascuno noi, anche se giovanissimo, e tra un momento non farete fatica a credermi.E già, avesse pure vent’anni il Lettore che ha fatto il pensiero maligno di apertura, non è altro che un anziano di domani. L’anziano è un po’ rompiscatole si sa ma basta ricordarlo come il giovane di ieri e sarà più facile comprenderlo, e a volte sopportarlo. Vuole essere ascoltato è vero, a volte anche mentre ripete di racconti fatti e rifatti mille volte, ma ricordate quando lui era giovane e voi bambini pendevate dalle sue labbra per ascoltare quella stessa storia? Vuole essere accudito, magari coccolato per una malattia un po’ immaginaria. Ma ricordate quando quella vecchina, magari vostra madre, era giovane e forte e rimaneva seduta accanto al vostro letto mentre un febbrone o una malattia esantematica vi tenevano li costretto? E così per ogni altro piccolo capriccio dei nostri anziani. Se educhiamo i giovanissimi, con il nostro esempio, ad esser gentili con gli anziani avremo al nostro tempo le stesse premure che abbiamo dato.

E se invece poi siamo veramente scostumati con loro, come quei ragazzi che da poco ho osservato alla finestra, ci possiamo anche attendere una risposta come quella che mi è capitata di sentire qualche tempo fa. Dei giovinastri prendevano in giro un vecchietto dandogli del …vecchio inzallnuto, oramai inutile, mezzo tonto…. Il vecchietto allora guardò i ragazzi e disse loro : “avete ragione la vecchiaia è proprio una brutta cosa, spero con tutto il cuore che voi non possiate vederla mai.