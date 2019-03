La Finestra sul Cortile. Continua la rubrica dell’avvocato Torrese su Positanonews

Continua la rubrica dell’avvocato Torrese su Positanonews con uno spazio apposito , uno spazio, una finestra sulle problematiche della Campania e del Sud viste , appunta, da La Finestra sul Cortile.

di Francesco Saverio Torrese

Questa mattina, come al solito,appena sveglio apro la finestra e …mi colpisce la città particolarmente pulita che osservo: deve essere stato svolto da poco il servizio di raccolta rifiuti e di pulizia stradale. Vedo anche che sono state installate delle piccole fioriere che con poca spesa migliorano di molto l’arredo urbano . C’è una anziana signora che deve attraversare la strada ma lo fa senza problemi perché c’è un vigile a dirigere quell’incrocio, compito naturale di quella categoria. In questa straordinaria mattina mi colpisce che fuori dell’Ufficio Postale non vi sia alcuna coda, evidentemente sono in funzione tutti gli sportelli previsti e non, come al solito, la metà degli stessi e dunque non si crea alcuna fila.

Sotto di me due signore con una certa soddisfazione si raccontano di come l’ospedale cittadino abbia prenotato una radiografa a soli 7 giorni. “Hanno istituito un piccolo team per le indagini ad alto rischio –dice l’una all’altra- che valuta le situazioni di pericolo potenziale per i pazienti e smaltisce in fretta le emergenze”

Appena all’angolo della strada vedo l’Istituto Scolastico e con piacere noto che evidentemente ieri devono avergli dato una ripulita da tutte quelle orribili scritte che lo deturpavano ed una mano di bianco per cui adesso, forse, è addirittura più piacevole per i ragazzi andare a scuola.

Ma con rabbia devo constatare che fino a ieri non era così anche se in fin dei conti è bastato pochissimo per cambiare radicalmente in meglio la città e la sua vivibilità quotidiana.

Un’unica nota stonata c’è in questa bellissima mattinata, avverto un acuto e persistente rumore che non smette di infastidirmi. Mannaggia è la sveglia! Devo proprio alzarmi e andare, come ogni mattina, ad aprire davvero la mia finestra.