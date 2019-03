Per la festa del papà scegli Capri Watch per il regalo perfetto

Si avvicina la festa del papà e quale regalo migliore di un orologio targato Capri Watch?

Con la Tennis Collection o con la Rock Collection, scegli il regalo perfetto per il tuo papà.

Con tanti modelli bellissimi, dal design unico, gli orologi della Tennis e della Rock Collection abbelliranno io polso del tuo papà con colori e dettagli che solo Capri Watch offre ai suoi clienti.

Questi non sono gli unici modelli: gli orologi targati Capri Watch sono tantissimi ed ognuno di loro ha delle caratteristiche introvabili e speciali.

E per evitare qualsiasi problema con il tuo regalo, Capri Watch ti offre una garanzia di 5 anni: infatti Capri Watch è forse l’unica azienda ad offrire l’ esclusiva garanzia di 5 ANNI, invece dei 2 anni previsti dalla normativa europea, per gli orologi in vendita, ponendosi come azienda all’avanguardia che predilige la cura del cliente attraverso l’assistenza post-vendita. Tale garanzia, copre eventuali difetti di fabbricazione o mal funzionamenti dell’orologio.

Trovi Capri Watch in Via Camerelle, 21 – 80073 Capri o in Corso Italia, 151 – 80067 Sorrento