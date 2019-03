LA PRIMA DONNA COMANDANTE DI GRANDE NAVE PASSEGGERI

Il mio personale ricordo di Serena Melani, passione e professionalità sul mare

di Luigi Russo

E’ apparsa in questi giorni sul quotidiano “La Nazione” di Firenze, la notizia del primo Comandante donna a cui è stato conferito il prestigioso Comando di una grande nave da crociera “nuova di zecca”, la “Seven Seas Splendor” appartenente alla Società di Navigazione Regent Seven Seas Cruises (RSSC), con sede a Miami (Florida), il cui parco navi comprende oltre alla “Splendor”, la “Explorer”, la “Voyager”, la “Mariner” e la “Navigator”, specializzate in crociere di lusso, e che fanno scalo in più di 300 porti di tutto il mondo.

Durante il suo viaggio inaugurale in Europa (Seven Seas Splendor 2020 Inaugural Europe Collection), il 16 maggio 2020 la “Seven Seas Splendor” sarà a Sorrento, proveniente da Taormina e diretta a Livorno.

Al Comandante Serena Melani, mi lega un bellissimo ricordo: ma andiamo con ordine, ero stato da poco assunto presso l’Istituto di Navigazione “Giuseppe Simeon”, dell’Istituto Universitario Navale di Napoli, quando ad inizio estate del 1991, l’allora Direttore, il prof. Antonino Sposito, mi chiese di accompagnare quattro laureandi, in un viaggio di istruzione in Brasile, sulla motonave “Repubblica di Venezia” della flotta Grimaldi.

Questi viaggi, un altro si era tenuto l’anno precedente sulla motonave “Repubblica di Pisa”, erano possibili grazie al patrocinio della Presidenza della Regione Campania e al contributo della Flotta Grimaldi; durante quell’esperienza avrei dovuto far da guida ai ragazzi ed insegnare loro qualche rudimento di Navigazione, il programma prevedeva anche una serie di esercitazioni che traducessero in pratica le tante nozioni apprese nelle aule universitarie, inoltre il prof. Sposito mi dotò di una telecamera con la quale avrei dovuto riprendere i momenti salienti, la vita di bordo e le attività marinaresche il tutto finalizzato alla preparazione di video didattici che avrebbero dovuto integrare le lezioni del corso.

Il prof. Sposito aveva la rara capacità di essere avanti coi tempi, cosa non adeguatamente corrisposta dai suoi colleghi, il progetto fallì, la video didattica sarebbe divenuta realtà molti anni dopo, ma da quella esperienza venne fuori un documentario, al quale collaborarono anche gli studenti, che fu presentato in Ateneo il dicembre di quell’anno (visibile su youtube al link: https://youtu.be/whcrvVhD4rI), dove al fotogramma 30:29, vi è un primo piano di Serena, durante l’ingresso della nave nella Baia di Rio de Janeiro.

Durante quel viaggio in Brasile, imbarcarono due allievi nautici di Livorno, dove la “Repubblica di Venezia” fece scalo, prima di partire per Genova e per il Brasile, uno di essi era proprio Serena Melani, ricordo benissimo che già da allora incuriosita di apprendere tutto quello che c’è da apprendere su di una nave, pur essendo giovanissima era già molto consapevole e determinata.

Organizzai di pomeriggio, delle brevi lezioni di Astronomia Nautica, alle quali oltre ai miei studenti parteciparono anche i due allievi nautici, ricordo che Serena seguiva con la massima attenzione, in lei scorgevo una passione che ancora oggi la accompagna nel suo navigare.

Ho condiviso questo mio ricordo di Serena, anche con la speranza di poterla incontrare, purtroppo non ho un suo recapito, chi mi legge e ne fosse in possesso, col suo consenso, può contattarmi al mio indirizzo mail lurus56@hotmail.com, ho molto materiale video dell’epoca, che oggi definiremmo “backstage” , dove in molte scene Serena è presente e glielo vorrei donare.