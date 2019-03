La Colomba migliore del mondo? Quella di Giosuè Castellano della Buca di Positano

Positano, Costiera amalfitana. Volete provare una colomba unica ed eccezionale, che non troverete nelle pompose classifiche e negli articoli pieni di ridondanti superfetazioni? Se siete in Costa d’ Amalfi non potete sbagliare andate al bar Buca di Bacco, ristorante la Pergola, o al Paradise Lounge Bar della famiglia Rispoli e assaggiate la colomba di Giosuè Castellano. Da Moiano di Vico Equense, da dove vengono i perni del turismo della Divina, Giosuè ha fatto una lunga trafila da pasticciere di qualità fino ad arrivare qui alla Buca. I suoi non sono prodotti industriali , ma in quantità limitate, da gustare ed apprezzare