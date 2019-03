Kangourou della matematica 2019. Oggi le gare all\'ICS Porzio di Positano e Praiano.

Oggi si è svolta la prima tappa della gara della matematica Kangourou a cui hanno partecipato ben 82 alunni dell’Istituto suddivisi nelle seguenti categorie:

Pre-Ecolier Per le classi seconda e terza della Scuola primaria

Ecolier Per le classi quarta e quinta della Scuola primaria

Benjamin Per le classi prima e seconda della Scuola secondaria di primo grado

Cadet Per la classe terza della Scuola secondaria di primo grado

La competizione è nata con lo scopo di promuovere la diffusione della cultura matematica di base utilizzando ogni strumento ed oggi si è svolta in contemporanea in tutti i Paesi aderenti. Entro un paio di giorni le schede risposta, compilate dagli stessi concorrenti, saranno inviate al Dipartimento di Matematica di Milano per la lettura dei risultati. Quindi non ci resta che attendere la pubblicazione della classifica territoriale per verificare se i nostri riusciranno a prendere parte alla seconda fase, le semifinali territoriali per ciascuna categoria tranne Pre-Ecolier, che si terrà sabato 18 maggio 2019 al Dipartimento di Matematica di Salerno.