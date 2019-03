Juve Stabia fermata dal Catania, ma le vespe rimangono prime

CATANIA – Arriva la prima sconfitta per la Juve Stabia capolista, battuta 1-0 dal Catania grazie alla rete su rigore del redivivo Lodi all’11’ del primo tempo. Lo stop lascia comunque le vespe al primo posto solitario in classifica, a 63 punti. Gli etnei salgono a quota 57.

LA PARTITA – Ci provano per primi gli ospiti al 6′ con il colpo di testa alto di Paponi. Gli etnei, però, vanno in vantaggio al primo affondo: al 10′ Marzorati commette fallo in area su Marotta. L’arbitro concede il penalty, trasformato dal sempiterno Lodi, 1-0 Catania all’11’. I gialloblù vanno vicini al gol del pari 5′ più tardi, con una palla che attraversa tutta l’area di rigore avversaria senza trovare deviazioni. Al 27′ pericolosi i siciliani con Marotta: palla alta di poco. Al 34′ ancora vespe in avanti: Pisseri è miracoloso su Carlini. Nella ripresa la Juve Stabiaspreca una clamorosa occasione con Canotto, che spara alto solo davanti al portiere. Al 75′ si rinnova il duello Pisseri-Carlini, con il portiere etneo ancora vincitore. I rossazzurri portano a casa tre punti pesanti e la soddisfazione di aver interrotto la serie infinita senza sconfitte della Juve Stabia.

GIRONE C – Gigli permette al Rieti di battere il Catanzaro: salvezza quasi matematica per i laziali, ora a 28 punti. Dominio della Cavese nel derby con la Paganese: i padroni di casa s’impongono 4-0 con le doppiette di Fella e Magrassi. Un irriconoscibile Trapani si arrende sul campo della Virtus Francavilla: Partipilo, Folorunsho, Gigliotti e Sarao firmano la vittoria di Trocini su Italiano; per gli amaranto in gol Scognamillo. Partita da antologia tra Casertana e Viterbese: i laziali vanno sopra con Pacilli, Meola pareggia per i falchetti ma sempre Pacilli riporta sopra i gialloblu. Tsonevarrotonda il risultato nel recupero del primo tempo, ma nella ripresa i padroni di casa rimontano con Castaldo e Zito. Decisivo è Mignanelli: l’esterno all’87’ regala la vittoria a Calabro. Laziali ora a -1 dai casertani. La Vibonese supera il Rende con il minimo sforzo: decisiva la rete di Silvestri nell’1-0 finale.

I RISULTATI

Rieti-Catanzaro 1-0

Virtus Francavilla-Trapani 4-1

Catania-Juve Stabia 1-0

Casertana-Viterbese 3-4

Cavese-Paganese 3-0

Vibonese-Rende 1-0

TUTTO SULLA SERIE C