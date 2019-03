Janus River, il ciclista giramondo fa tappa in Costiera Amalfitana. Uno spirito libero, il più famoso viaggiatore su due ruote è giunto a Vietri sul Mare ad inizio settimana, dopo aver visitato Salerno. Gira il mondo con la sua bici dal lontano 31 dicembre 1999, l’81 che partì da Roma solo con una bici e un sacco a pelo per fare il giro del mondo.

L’uomo nato in Siberia da padre polacco e mamma russa, ha macinato fino ad ora 400mila chilometri e visitando ben 200 nazioni, rendendo partecipi di questa sua speciale storia migliaia di persone. L’obiettivo di Janus è di raggiungere Pechino entro il 2028 per festeggiare il suo 90esimo compleanno. Il “vecchietto” in Costa d’Amalfi sta trovando tante persone disponibili ad accoglierlo per la notte e fornirgli una colazioni, così da diventare parte di questa grande impresa.

L’anziano ciclista è un autentico spirito libero e temerario, pronto ad affrontare sfide improbabili neanche come un giovane riuscirebbe a fare. Le scorse settimane con la sua bici è stato Cilento, catturando l’attenzione e la simpatia degli amministratori locali e dei cittadini, dove è stato accolto calorosamente: Sapri, Camerota, Castellabate, Acciaroli, Agropoli, Capaccio Paestum e dritto fino a Salerno, ora è in viaggio nella Divina.

Janus River è stato a Vietri sul Mare il 26 marzo e poi fatto tappa a Cetara nella giornata di ieri. Nella giornata di oggi si è fermato a Maiori, dove ha ricevuto i saluti istituzionali nella sede di Palazzo Mezzacapo, prima di far visita anche a Minori. Le prossime tappe saranno Amalfi (29 marzo), Conca de’ Marini (30 marzo) a Praiano (31 marzo) e Positano (1 aprile), in un programma sviluppato con Unpli, Federalberghi ed istituzioni. Il viaggiatore proseguirà poi in direzione Roma, prima di partire per il Sudamerica.