Ischia diventa il set per i nuovi episodi della serie “L’amica geniale”. Al via i casting

C’è grande attesa per il ritorno della serie “L’amica geniale” ispirata ai romanzi di Elena Ferrante. I nuovi episodi dovrebbero essere trasmessi nell’autunno del 2020. Nel frattempo fervono i preparativi per girare le varie scene e si cercano le giuste ambientazioni. Dopo Napoli anche l’isola di Ischia è stata scelta come set cinematografico. Ed aprono i casting per la ricerca delle comparse. Si cercano uomini e donne dai 18 agli 80 anni, gli uomini con una taglia massima 50 ed una 48 per le donne. Inoltre, si cercano anche bambini dai 6 ai 12 anni. Per poter partecipare ai casting non bisognerà avere tatuaggi e ci si dovrà obbligare a non tagliare capelli e sopracciglia fino alla chiusura del casting. Inoltre, per rispecchiare la tipologia popolare degli isolani in cui si imbatteranno le due protagoniste, saranno presi coloro con “i volti antichi bruciati dal sole e dal mare” e, per rappresentare invece la categoria nobiliare saranno preferiti coloro che hanno colori chiari nord europei e tratti delicati. Chi ha già partecipato ai provini per la scorsa stagione non potrà partecipare ai casting. Ischia sarà protagonista per due puntate e mezzo della nuova serie e le riprese dovrebbero iniziare a fine maggio e terminare a fine luglio