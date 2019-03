INSGNE OUT

Un mese fa parlando e scrivendo al noto collega Rino Cesarano scrissi che per me Insigne in alcune partite era lento. Negli ultimi tempi non era reattivo e vedevo affaticato il calciatore che non scattava come nelle partite di qualificazioni Champions. Un malanno probabilmente nascosto e mascherato. In campo Lorenzo ha attraversato un periodo di stanchezza e solo contro il Sassuolo ha dato a tutti e principalmente a se stesso la gioia di un gaol importante.

Si parla di altro infortunio alla stessa gamba e questo ci fa molto preoccupare per la trasferta londinese.

Dal web e da info su altri portali e testate giornalistiche si legge quanto segue:

E’ la stessa gamba di Salisburgo, per cui ci sarà grande attenzione e a due giorni dalla partita si hanno le ore contate, non penso che ci siano possibilità di vedere Insigne in campo. Il fatto che si tratti di un problema alla stessa gamba è indicativo, escludo che giocherà. Al suo posto Verdi la è soluzione giusta, un giocatore molto sfortunato quest’anno. E’ la migliore occasione per farsi vedere”.