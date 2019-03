Inseguimento da film a Giugliano, beccati con pistola e passamontagna in sella al Beverly

Nel corso di un servizio finalizzato a prevenire rapine a passanti e in esercizi commerciali i carabinieri della stazione di Varcaturo hanno arrestato due uomini che in sella a uno scooter si aggiravano per la città in modo sospetto. Si tratta di Luigi Roberto Sannino, 33enne di Castelvolturno, e di Moreno Albino, coetaneo di Sannino, Di giugliano; entrambi sono già noti alle forze dell’ordine.

I 2 sono stati notati su via Orsa Maggiore in sella a un “beverly” 250 proprietà di Albino sul quale avevano fissato una targa rubata a Pozzuoli da altro scooter e sovrapposta a quella originale.

Alla vista dei carabinieri si sono dati alla fuga determinando un inseguimento di circa 3 km, fino a via Licola Mare, dove sono stati raggiunti e bloccati dopo colluttazione.

Nel prosieguo delle indagini ai due sono stati sequestrati lo scooter, un passamontagna, uno scaldacollo e una pistola replica di un revolver, quest’ultima rinvenuta e sequestrata a casa di Sannino.

Arrestati per resistenza a pubblico ufficiale e, solo Sannino, per evasione dagli arresti domiciliari, sono stati tradotti in carcere.

DI IVAN MARINO INTERNAPOLI