INDOOR SALTO IN ALTO VINCE TAMBERI

(ANSA) – ROMA, 2 MAR – Gianmarco Tamberi ‘salta’ sull’oro agli Europei indoor di atletica leggera in corso a Glasgow, in Scozia. Il marchigiano vince la finale dell’alto agli Euroindoor superando i 2,32 metri al secondo tentativo. Doppio argento per il greco Baniotis e l’ucraino Protsenko, appaiati a 2,26 metri.