Greta Thunberg a 15 anni commuove la conferenza mondiale dell’ambiente col suo discorso. Parlando di donne

Parlando di donne oggi 8 marzo noi di Positanonews vogliamo parlarvi di lei . Greta Thunberg è una studentessa e attivista svedese di 15 anni. La giovane è salita sul palco della conferenza mondiale Cop24, organizzata in a Katowice in Polonia. Il suo intervento, un turo richiamo ai rappresentanti dei governi seduti in platea, accusandoli di non fare abbastanza contro il cambiamento climatico e per salvare il nostro pianeta. La ragazza è stata inserita nella lista dei teenager più influenti del mondo dal Time, proprio grazie alle sue battaglie ambientaliste