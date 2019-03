Grande Snav Folgore a Marcianise , una riscatto dopo la sconfitta in casa contro Taranto che ha portato i pugliesi ad affiancare la squadra della costiera al secondo posto del girone G di serie B del campionato nazionale di pallavolo. Ieri pomeriggio i ragazzi del coach Nicola Esposito hanno espugnato Marcianise con un secco 3-0.

In realtà la partita non è stata semplice come il punteggio potrebbe lasciare intendere. Infatti, i padroni di casa hanno lottato fino all’ultimo, ma alla fine si sono arresi dinanzi alla tenacia degli ospiti. Il primo parziale si è chiuso dopo un estenuante testa a testa sul 30-28 per la Snav Folgore Massa. Più agevole il cammino nel secondo set chiusosi sul 25-19. Nel terzo Marcianise ha tentato un colpo di coda, ma ha ceduto sul 27-25.

Il successo consente al team del presidente Luigi Vinaccia di mantenere il secondo posto del girone, seppure in condominio con Taranto che sempre ieri ha vinto in casa sull’Ischia. Ora mancano quattro giornate al termine della regular season. Sabato prossimo la Snav Folgore Massa gioca di nuovo in trasferta sul campo dell’Ischia. Taranto avrà un compito molto più semplice visto che andrà a giocare a Potenza contro una squadra ultima a zero punti