Gragnano la pizzeria “O zio Aniello” di Staiano chiusa dai Nas, riapre per pizza asporto. Il “panuozzo” regalato al Papa Francesco e partecipato al pranzo per i poveri, ha determinato lo stop delle attività. Il patron, Vincenzo Staiano, è da sempre molto attivo sul terreno della beneficenza e le sue iniziative a favore di chi ha bisogno sono tante. Arrivati nella sua pizzeria per accertamenti gli investigatori hanno disposto la chiusura dei locali ritenute abusivi , due interventi uno per motivi igienico – sanitari poi un secondo blitz. I carabinieri hanno anche acquisito documenti al comune per verificare se nella pizzeria ci siano parti abusive sottoposte a demolizione. Intanto i legali del famoso pizzaiolo sono al lavoro per chiedere il dissequestro e ottenere la riapertura del locale che ha una clientela vasta in arrivo da ogni parte della provincia di Napoli e Campania. Oggi la bella notizia che riapre per la pizza ad asporto in attesa del ricorso al Tribunale di Torre Annunziata.