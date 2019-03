GIUSEPPE ALVITI (AGPG):Il servizio del 118 deve essere scortato da guardie giurate

È la vittima numero sedici nel 2109: Manuel Ruggiero medico del 118 e presidente dell’associazione Nessuno tocchi Ippocrate, si occupa di denunciare le violenze subite dai colleghi. Ma anche il suo nome è nell’elenco: «Io, per primo, ho paura di lavorare a bordo delle ambulanze: se potessi cambierei mansione», dice il 41enne che sta per diventare papà. Massima solidarietà e vicinanza è stata espressa dal Presidente Nazionale Giuseppe Alviti leader associazione guardie Particolari giurate il quale conosce di persona il professionista di cui nutre stima e affetto Che ha incalzato le istituzioni di voler sollecitare di sposare la giusta causa del Progetto creato dallo Stesso presidente Alviti di far scortare le ambulanze del 118 da guardie Particolari giurate con automontante direttamente collegate con le forze dell’ordine.