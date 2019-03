Giovanni Ciacci in Costa d’ Amalfi. Minori, Ravello ceramica Casola e al Pinguino a Scala per il compleanno

Giovanni Ciacci in Costa d’ Amalfi. Minori, Ravello ceramica Caola e al Pinguino a Scala dove ha cenato nel ristorante della Città più antica della Costiera amalfitana festeggiando il compleanno che ricorre l’11 marzo . Giovanni Ciacci , dopo un giro in Costa d’ Amalfi da Vietri sul mare , Positano, Minori e a Ravello , incantato dal panorama di Villa Rufolo e Villa Cimbrone , poi dalla bellezza della ceramica Casola, tutto ben documentato sui social network, è stato beccato in uno dei ristoranti più tipici del territorio. Bontà, prodotti del territorio e semplicità hanno attirato il nostro Ciacci , volto ormai conosciuto ed amato del programma di Rai 2 Detto Fatto. Ciacci ha avuto di meglio da fare che intervenire sull’affaire di cui si parla ormai da giorni tra Riccardo Fogli e Fabrizio Corona in diretta tv a L’Isola dei Famosi. Il costumista ha rilasciato, durante uno spazio a lui dedicato, delle dichiarazioni alquanto contrastanti. Ciacci infatti ha anche ricordato cosa successe in un’altra edizione de L’Isola, condotta all’epoca da Simona Ventura, e che aveva come protagonista Al Bano, lasciato in diretta tv dalla ex compagna Loredana Lecciso. “Fogli sta facendo un gioco e sta lavorando. Gli è stata data una botta fortissima“, così ha esordito Ciacci a Detto Fatto. “Io vorrei ricordare quello che successe in un’Isola targata Rai 2 […] Albano prese e se ne andò via. La Ventura toccò la questione con garbo, con un certo modo. Non che Alessia Marcuzzi non lo abbia fatto, ma trovo che sia stata detta una cosa così importante in una maniera forte da Fabrizio Corona“, ha continuato Giovanni Ciacci.

Data di nascita: 11 marzo 1971 (giovedì)

Età: 47 anni

Segno zodiacale: Pesci

Professione: Costumista

Luogo di nascita: Siena

Altezza: 190 cm

Peso: 85 kg

Account social: Instagram Facebook Twitter

La vita privata di Giovanni Ciacci

Giovanni Ciacci nasce a Siena l’11 marzo 1971. Nonostante si sia trasferito a Roma, porta sempre la sua città natale nel cuore e cerca di non perdersi mai la diretta del celebre palio, che si tiene tutti gli anni a Siena.

Le misure di Giovanni Ciacci

Giovanni è alto circa 1,90 cm. Durante il programma Detto Fatto, la conduttrice gli ha spesso sottolineato, in modo molto scherzoso, che dovrebbe perdere alcuni chili. Grazie a Ballando con le stelle, Giovanni riesce a perdere ben 23 kg ed oggi pesa circa 85 kg.

Gli amori di Giovanni Ciacci

Il costumista è molto riservato riguardo la sua vita sentimentale. In un’intervista ha dichiarato di essere stato insieme ad un uomo che conviveva con un altro. Ciacci non ha svelato il suo nome, ma ha confessato che si trattava di un uomo che lavora nel mondo della moda.

A marzo 2018, durante un’intervista a La Zanzara, Ciacci confessa di essersi innamorato di Christian Haile Selassie, un principe etiope che gli avrebbe anche chiesto di sposarlo.

Nell’estate 2018 frequenta il modello Damiano Allotta, l’ex di Stefano Gabbana. I due dovevano sposarsi ma pochi mesi prima delle nozze, per motivi ancora da chiarire, si sono mollati.

La carriera di Giovanni Ciacci

Giovanni Ciacci è un costumista, curatore di immagine ed esperto di look, che lavora principalmente in televisione. Il suo esordio avviene grazie a Valeria Marini, da lui chiamata La Divinissima, quando Ciacci cura la sua immagine durante lo show Saluti e baci della compagnia del Bagaglino. Successivamente lavora come stylist con fotografi e registi molto famosi, tra cui Bigas Luna, Helmut Newthon Giorgio Albertazzi e Gianpaolo Barbieri, e come curatore di immagine di molti personaggi dello spettacolo, come Antonella Clerici, Francesca Neri e Caterina Balivo.

Ha partecipato in qualità di costumista a ben otto edizioni del Festival di Sanremo e un’importante collaborazione è quella con il presidente della Maison Gattinoni, Stefano Dominella, per il quale Giovanni ha seguito i look delle clienti e organizzato eventi.

Dal 2013 è uno dei protagonisti del programma pomeridiano di Caterina Balivo, Detto Fatto, in onda su Rai 2. Nel programma Ciacci tiene diverse rubriche e il suo compito è quello di aiutare le donne comuni ad avere un look più esuberante e raffinato. Nelle sue rubriche invece parla dei gossip più piccanti del momento e critica severamente i look delle star, dando dei voti.

Nel 2014 pubblica il libro Divina, nel quale racconta la sua storia e da alcuni consigli su come essere una Divina anche solo per un giorno.

Tre anni dopo pubblica un secondo libro in collaborazione con Pinella Passaro, stilista di abiti da sposa, dal titolo Il velo fa la sposa. In questo suo lavoro, Ciacci e Passaro insegnano come comportarsi durante un matrimonio, secondo le regole del galateo.

La partecipazione a Ballando con le stelle

L’anno successivo è uno dei concorrenti di Ballando con le stelle di Milly Carlucci, dove i personaggi dello spettacolo, in coppia a ballerini professionisti, si sfidano in una gara di ballo, al termine della quale viene proclamato un vincitore. La sua partecipazione, in coppia con il maestro Raimondo Todaro, fa molto scalpore perché, per la prima volta nella storia del programma, sono due uomini a ballare insieme.