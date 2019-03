Giovanni Ciacci in Costa d’ Amalfi al Pinguino a Scala. Siamo nella città più antica della Costiera amalfitana . Giovanni Ciacci , dopo un giro in Costa d’ Amalfi e a Ravello , è stato beccato in uno dei ristoranti più tipici del territorio. Bontà, prodotti del territorio e semplicità hanno attirato il nostro Ciacci , volto ormai conosciuto ed amato del programma di Rai 2 Detto Fatto. Ciacci ha avuto di meglio da fare che intervenire sull’affaire di cui si parla ormai da giorni tra Riccardo Fogli e Fabrizio Corona in diretta tv a L’Isola dei Famosi. Il costumista ha rilasciato, durante uno spazio a lui dedicato, delle dichiarazioni alquanto contrastanti. Ciacci infatti ha anche ricordato cosa successe in un’altra edizione de L’Isola, condotta all’epoca da Simona Ventura, e che aveva come protagonista Al Bano, lasciato in diretta tv dalla ex compagna Loredana Lecciso. “Fogli sta facendo un gioco e sta lavorando. Gli è stata data una botta fortissima“, così ha esordito Ciacci a Detto Fatto. “Io vorrei ricordare quello che successe in un’Isola targata Rai 2 […] Albano prese e se ne andò via. La Ventura toccò la questione con garbo, con un certo modo. Non che Alessia Marcuzzi non lo abbia fatto, ma trovo che sia stata detta una cosa così importante in una maniera forte da Fabrizio Corona“, ha continuato Giovanni Ciacci.