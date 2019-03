Per i Giovani con i Giovani. Corso di cittadinanza attiva. Sorrento

Si è concluso il ciclo di lezioni di cittadinanza attiva, promosso dal Comune di Sorrento e svoltosi presso il Teatro Tasso in Piazza Sant’Antonino. L’associazione Gioventù Attiva ha infatti organizzato tre lezioni accentrate su argomenti interessanti e attuali, quali la delicata questione circa il concetto di democrazia, i diversi sistemi elettorali, nonché le forme di Stato e di Governo attualmente vigenti. Le giornate sono state articolate dalla magistrale presenza dell’Avv. Luca Vittorio Raiola e del Dott. Paolo Pane, i quali con estrema chiarezza e precisione hanno attirato l’attenzione dei tanti partecipanti e studenti dei vari istituti scolastici.

È fondamentale e indispensabile approcciarsi a quella che viene comunemente definita vita politica, perché solo in questo modo è possibile conoscere la nostra società, entrare a farne parte ma soprattutto avere voce in capitolo. Non a caso la sfera politica racchiude in sé punti cardini quali conoscenza, espressione e azione, il tutto arricchito da un’irrefrenabile voglia di partecipare alla discussione quotidiana che il nostro Paese ci propone.

Al termine del corso, sono stati rilasciati gli attestati di partecipazione, con i saluti dell’Assessore Massimo Coppola che, con profondo impegno, è sempre in prima linea per contribuire alla formazione dei giovani, dando loro opportunità e spunti di crescita e riflessione.

Pamela CUOMO