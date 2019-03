Giornalisti in erba – Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Gli slogan dei ragazzi dell’IC Porzio di Positano

Giovedì 21 marzo, in occasione della Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, il nostro Istituto ha inteso dar seguito all’importante iniziativa della prof.ssa Antonella Rispoli tenutasi nella sede di Praiano. Le classi II A e II B della secondaria di primo grado di Positano hanno, infatti, dato il loro personale contributo alle celebrazioni nazionali realizzando, con l’immediatezza dei loro slogan e delle loro parole, due filmati: affascinati dalle figure di eroi e persone comuni che sono state vittime delle mafie, hanno svolto ricerche, approfondito storie e desiderato lanciare un messaggio: dimenticare la criminalità è come commettere un reato. Ricordarla aiuta a combatterla!

Video degli alunni della II A: https://youtu.be/iqgT_hkBuuI

Video degli alunni della II B: https://youtu.be/vStw9SHul7k