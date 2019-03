Positano, Costiera amalfitana . Giornali falsi, non registrati in tribunale regolarmente, non in regola con la legge, che dettano legge. Siamo arrivati al paradosso, da diverso tempo riceviamo attacchi continui e vessatori, denigrazioni continue. Noi non siamo abituati a gettare fango, altri si, e si qualificano per quello che sono pensando che i positanesi siano quegli indigeni con gli anelli al naso, che gli vendi fumo per prendere l’oro, l’oro a cui mirano tutti è il nostro paese , questa gemma della Costa d’ Amalfi, ricca è vero, ma per i tanti sacrifici che hanno fatto le nostre generazioni che hanno buttato il sangue fra le scale di questo paese. Noi che ci viviamo e che informiamo da oltre trent’anni , e con Positanonews, primo giornale online nativo locale infraprovinciale della Campania , lo facciamo quotidianamente dal 2005, lo sappiamo bene. E invece, forse vergognandosi del proprio paese di origine o pensando che sia più lucroso sfruttare il nostro nome, altri si mettono a fare pseudo informazione sul territorio. Una informazione “copiata” dai social network, rimbalzata dal nostro lavoro quotidiano, anche dai nostri errori, che riconosciamo, delle nostre battaglie che facciamo in mezzo alla gente e per la gente, per il traffico dove di persona viviamo il problema, per la pulizia del mare, per il dissesto idrogeologico, noi che viviamo questo paese diciamo basta a questo attacco continuo da parte di siti fake, giornali falsi che vorrebbero insegnarci il giornalismo, diciamo basta a questa opera denigratoria per cercare semplicemente di occupare il nostro spazio fra la gente, non potete farci nulla con le offese le denigrazioni continue, solo qualche sfigato può credere che un giornale falso che porta il nome di un paese dove non vive, possa essere davvero credibile. Noi non agiremo per Positanonews, ma per Positano. Basta usare il nome e le immagini di Positano, quelle immagini e quel nome che comuni come Capri sanno ben difendere, dobbiamo farlo anche noi. Agiremo solo ed esclusivamente per Positano, perchè a noi è chiara la strategia volta solo a speculare , sciacallare, denigrare, per poi cercare di trovare spazi solo ed esclusivamente commerciali sfruttando il nostro paese. Noi siamo con voi, con la gente, con i giovani, con i quali facciamo lavori nei licei per le future generazione, noi siamo nati col cuore senza i like, ma con l’abbraccio della gente che voi, che da lontano bramate nella vostra cupidigia, altrimenti non si spiega perchè fate un falso giornale col nostro nome, non avrete mai.