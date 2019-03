Giochi studenteschi regionali, vincono atleti della costiera sorrentina

Importanti successi per le rappresentative della categoria cadetti delle scuole della penisola sorrentina ai Campionati Studenteschi di corsa campestre della Regione Campania. Nel settore maschile l’istituto “Pulcarelli-Pastena” di Massa Lubrense si è imposto a livello individuale e nella classifica a squadre guadagnando l’accesso alle finali nazionali.

La medaglia d’oro è andata a Flavio Ruocco, che, grazie al punteggio ottenuto sommato al 6° posto di Flavio De Simone ed al 17° di Fabio Casa ha consentito alla “Pulcarelli-Pastena”, di imporsi nella graduatoria a squadre.

Nella categoria femminile nella classifica a squadre ha prevalso un’altra rappresentativa della penisola sorrentina, l’Istituto “Gemelli” di Sant’Agnello, grazie al 5° posto di Ida Ercolano, l’11° di Federica Castellano ed il 17° di Nicole Russo (Alessia Zullo, la quarta atleta in gara si è classificata 20a). Medaglia di bronzo per l’Istituto “Buonocore- Fienga” di Meta.

Le due formazioni della “Pulcarelli-Pastena” e della “Gemelli”, in virtù dei successi ottenuti, parteciperanno alla Festa nazionale dello sport scolastico in programma in Toscana dal 20 al 24 maggio.

SORRENTOPRESS