Gilet gialli, Parigi nel caos: negozi saccheggiati, un palazzo in fiamme. Undici feriti, 121 arresti

Al mattino il saccheggio degli Champs Elysees, al pomeriggio l’incendio con i casseur e i black bloc padroni del centro di Parigi. È stato perfino distrutto il celebre ristorante Le Fouquet’s, durante il 18esimo sabato di proteste. Prima i manifestanti avevano distrutto tutto l’interno del ristorante. Ma dopo qualche ora erano tornati. E mentre il premier Edouard Philippe parlava a poca distanza, i manifestanti sono all’attacco e hanno appiccato le fiamme.

GUARDA Gilet Gialli: distrutto il famoso ristorante Le Fouquet’s, saccheggiata la gioielleria Bulgari Oltre alle edicole di giornali, sono decine i negozi in fiamme. La gioielleria Bulgariè stata saccheggiata, la boutique di lusso Longchamp è stata invasa dai casseur che hanno portato via tutto quello che hanno potuto. Fra i negozi “preferiti” quelli di informatica e soprattutto di telefoni cellulari. Un bottino di decine di migliaia di euro, senza contare i danni provocati dalla devastazione.

«Oggi qualche migliaio di vandali sono venuti a Parigi per attaccare le forse dell’ordine, i simboli dello Stato, la proprietà privata e la democrazia», ha detto il primo ministro francese Edouard Philippe incontrando i poliziotti schierati in piazza oggi nella capitale francese dove si sono registrati violenti scontri con i gilet gialli. «Io sono venuto ad esprimere il mio sostegno a questa grandi forze dell’ordine» ha continuato il premier, che era accompagnato dal ministro dell’Interno, Christopher Castaner, sottolineando che la situazione rimane ancora «tesa» sugli Champs-Elysées.

Una nuova scena di estrema violenza, ripresa oggi durante gli scontri a Parigi, circola su Internet: tre automobili con agenti di polizia che si spostavano per un’emergenza sono state bersaglio di bastonate da parte di manifestanti in margine alla protesta dei gilet gialli. Armati anche di cartelli stradali divelti, gli assalitori hanno costretto le auto – che non avevano insegne della polizia all’esterno – a indietreggiare e darsi poi alla fuga.

Intanto continua a salire il numero delle persone fermate. Secondo la prefettura della capitale francese, sono 121 le persone arrestate, sulla base di dati aggiornati alle 16.30. Un bilancio destinato a salire. La sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, condanne «le inaccettabili azioni commesse» oggi a Parigi durante le manifestazioni dei gilet gialli e rivolge «un appello alla calma ed alla responsabilità di ciascuno». E comunica, sempre su Twitter, che ha attività «l’unità di crisi della città» per fronteggiare «tutte le urgenze».

