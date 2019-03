Furore, lavori Enel: interruzione della fornitura elettrica lunedì 18 marzo. Ecco dove

Prevista un interruzione della fornitura elettrica il giorno martedì 18 marzo a Furore dalle ore 9.30 alle 16.30 che interesserà principalmente i clienti alimentati a bassa tensione.

L’Enel comunica che le interruzioni ci saranno nelle seguenti zone e che durante lo svolgimento dei lavori potrebbe momentaneamente ritornare l’energia, tuttavia si raccomanda gli utenti di non utilizzare gli ascensori e/o prendere altri rischi:

con carrito schiatr da 4 a 6, da 3 a 5, 13, da 17 a 19, sn

v le porpore da 4 a 10, da 20 a 22, 26, da 3 a 9, sn

v marina 2, da 6 a 8, da 1 a 7, 17, sn

v naz per sorrento da 7 a 9, sn

v teglia 20, 30, 7, sn

v li cuomi 2, 3, sn

v aldo moro 11

sal s elia sn

Per informazioni consulta il sito o invia un SMS al numero 3202041500 inserendo il codice POD presente in bolletta, oppure scaricare e consultare l’App gratuita per smartphone “Guasti Enel”. Per segnalare eventuali guasti contattare il 803500.

Durante lo svolgimento dei lavori potrebbe momentaneamente ritornare l’energia, tuttavia si raccomanda gli utenti di non utilizzare gli ascensori e/o prendere altri rischi. Si ricorda che l’interruzione interessa soltanto i clienti alimentati a bassa tensione.