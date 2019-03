Furore, Costiera amalfitana . La Costa d’ Amalfi piange una delle persone più belle e di cultura. A dare l’annuncio Andrea Fusco

Ci sono notizie che non vorresti mai sentire!!!!Oggi è volato tra le braccia della mamma celeste che lui amava tanto il caro professore Luigi Fusco. Un galantuomo, una persona squisita come poche!!! Ti conoscevo da sempre !!!Quel sorriso nascosto da quel baffetto, la sua professionalità .Sei stato un maestro di vita. Quando mi chiedevi di aiutare a portare il palio della Madonna ero orgoglioso di farlo e continuerò a farlo pregando anche per te!!! Ti chiedo scusa se qualche lacrima scende giù. Un piacere ora che sei là salutami a papà!!! R.i.p Gigi