Furore Antonella Marchese candidata sindaco, dietro front dopo la lettera di Ferraioli. Una domenica concitata questa per la politica del paese dipinto della Costiera amalfitana, al confine con Agerola , Amalfi e Praiano. Ancora non è ufficiale, ma al Comune il sindaco uscente Raffaele Ferraioli ha annunciato che la Marchese , ragazza brillante , assessore all’ambiente che in passato ha avuto anche frizioni con il primo cittadino, dovrebbe essere la candidata sindaco dopo quasi mezzo secolo di guida di Ferraioli. Ma proprio oggi una lettera arrivata al giornale di riferimento di Ferraioli, quindi data come certa, veniva interpretata come la terza candidatura. Cosa che ha gettato scompiglio , qualcuno ha pensato che la “fake news” fosse stata lanciata da Positanonews, ma non era così, sempre che sia una “fake news” : la terza candidatura oggi è resa possibile dalla legge..

Poi il dietro front e si è corretto il tiro, Antonella Marchese candidato sindaco, don Raffaele lascia. Ma sarà uno scherzo di carnevale ? Ferraioli non potrebbe cambiare idea all’ultimo momento? Antonella Marchese non si sbilancia, renderà ufficiale la candidatura solo quando avrà tutti i nomi della lista, ma nessuno ancora ci credeva. Avevamo deciso quindi di non parlarne, se non che qualcuno lo ha fatto, ma lo sapevamo molto prima dell’anteprima.. Le facciamo i nostri migliori auguri e speriamo che non sia l’ennesimo scherzo di carnevale , di tiri birboni ne abbiamo visti tanti in questi anni, vedi quello che è successo a Vico Equense dove il candidato sindaco è stato cambiato pochi minuti prima della scadenza della presentazione delle liste.