FUORICLASSICO3. AL MUSEO ARCHEOLOGICO SI RIFLETTE

Fuoriclassico3: al via la rassegna che interroga la contemporaneità dell’antico

Al MANN, tanti incontri, da febbraio a dicembre, per raccontare il corpo

Massimo Osanna ed Andrea Viliani racconteranno la bellezza del corpo, dall’antichità classica sino alla contemporaneità inquieta di Robert Mapplethorpe!

C’è – ed è anche questa una novità dell’edizione 2019 – un dialogo a distanza tra due mostre eccezionalmente importanti: quella, al MADRE, dedicata a Robert Mapplethorpe e quella, attesissima, di Antonio Canova che sarà inaugurata al MANN il prossimo 28 marzo. Per l’occasione, si è pensato a due incontri: il primo evento, “Scuole di nudo”, in programma il 28 febbraio alle 17.30, vedrà la partecipazione di Andrea Viliani, direttore del MADRE (il Museo d’Arte Donna Regina, tempio del contemporaneo che ospita, appunto, Mapplethorpe) e Massimo Osanna, archeologo classico ed ex direttore del Parco Archeologico di Pompei.

Riparte Fuoriclassico. La contemporaneità ambigua dell’antico: questa terza stagione ha per fil rouge l’indagine Sul corpo.

Dopo il successo delle due edizioni precedenti, che hanno raccolto l’adesione entusiasta di un pubblico eterogeneo, composto da giovani studenti così come da appassionati di archeologia, anche per il 2019, tra febbraio e dicembre, “Fuoriclassico3” racconterà il mondo classico tessendo un dialogo curioso con la dimensione contemporanea: lo scenario suggestivo di questo confronto tra le dimensioni di ieri e di oggi sarà la splendida sala del Toro Farnese al Museo Archeologico Nazionale di Napoli.

La rassegna, fortemente voluta dal Direttore del MANN Paolo Giulierini e realizzata in collaborazione con le associazioni culturali A voce alta ed Astrea. Sentimenti di giustizia, è curata da Gennaro Carillo (Ordinario di “Storia del pensiero politico” all’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli ed all’Ateneo Federiciano) ed ha come referente organizzativo Andrea Milanese (Responsabile dell’Archivio storico del Museo).

‘‘Fuoriclassico. La contemporaneità ambigua dell’antico è la punta di diamante della programmazione culturale del MANN. Per il terzo anno nel nostro ciclo di incontri, conversazioni, performance, con scrittori e poeti, studiosi, artisti di altissimo profilo, metteremo a confronto il mondo classico con il contemporaneo, le sensibilità e i problemi del presente, grazie ad un cartellone originalissimo e un tema molto stimolante: ‘Sul corpo’. Da questa edizione anche la danza contemporanea, con un maestro come Virgilio Sieni, entra nel programma, con una creazione site specific dedicata al corpo negli spazi del MANN. Il curatore Gennaro Carillo definisce Fuoriclassico ‘una creatura ibrida e strana, a suo modo unica’. Sicuramente è unica per un museo questa sfida: rivolgersi ad un pubblico sempre più ampio, mantenendo la gratuità degli incontri, senza mai rinunciare ad un forte rigore di contenuti e proposte”, commenta il Direttore del Museo, Paolo Giulierini.

Saranno tanti gli incontri, ad ingresso libero, in programma all’Archeologico nei prossimi mesi: una vera e propria summa di autorevoli voci e letture critiche del tema del corpo, approdo quasi inevitabile di un ciclo prodotto dal MANN.

Con i suoi marmi, i suoi complessi scultorei, le sue sezioni, il MANN è anche un museo del corpo, dei corpi classici; un museo nel quale si possono ripercorrere le ‘retoriche’ che nel mondo antico hanno accompagnato il corpo, facendo esperienza diretta di ciò che una postura, per esempio, vuole comunicare, anche da un punto di vista politico e di manifestazione del potere.