Fra le vittime Sebastiano Tusa assessore in Sicilia e l’amore per l’archeologia . Nell’incidente aereo in Etiopia se ne è andato, lasciando sgomento e incredulità, uno scienziato delle antichità di fama internazionale che solo di recente aveva abbracciato la politica. Dopo una isolata esperienza con Fini (con tanto di candidatura per Futuro e libertà a Palermo nel 2012), la svolta era arrivata un anno fa di questi tempi: Vittorio Sgarbi, fugace e irrequieto assessore ai Beni culturali della giunta Musumeci, aveva lasciato la carica a Tusa, indicandolo pubblicamente come successore, anche in virtù della sua lunga attività da docente universitario (ha insegnato a Trapani, Bologna, Napoli e in Germania) e da dirigente regionale.

A Sebastiano Tusa, figlio del grande archeologo Vincenzo, si deve l’invenzione della Soprintendenza del mare, istituita in Sicilia nel 2004 quando assessore al ramo era l’ex vicepresidente della commissione antimafia Fabio Granata, suo grande amico. Tusa era stato anche Soprintendente ai beni culturali di Trapani.

E da “tecnico” aveva attraversato la sua esperienza nel governo Musumeci sposando il low profile: “Meglio musei puliti e funzionanti che grandi mostre”, era stato il suo mantra. E non aveva disdegnato prese di posizione forti anche contro le indicazioni del ministero: come quando, nella primavera scorsa, si oppose alla norma che limitava gli ingressi gratis ai luoghi della cultura di domenica. Non facendola applicare in Sicilia. In vista di un possibile rimpasto da parte del presidente Musumeci, si parlava anche di Tusa come di un possibile “vittima”. Ma nessuno poteva aspettarsi una uscita di scena così drammatica.