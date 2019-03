Il Forum dei Giovani di Piano e le nuove professioni digitali: parte il corso di social media management

Troppo spesso sentiamo dire che oggi è diventato difficile trovare un lavoro per i giovani e quindi c’è necessità che i ragazzi si “inventino” nuove soluzioni per entrare nel mondo del lavoro.

È proprio per accogliere questa necessità che, il Forum dei Giovani di Piano di Sorrento, coordinato dal presidente Giuseppe Arpino, ha dato il via ad una nuova serie di corsi professionalizzanti volti a formare professionisti del mercato digitale. Il primo partirà martedì 2 aprile 2019 e riguarderà un aspetto sempre più preponderante nella vita dei giovani e delle imprese sia della nostra penisola che nel resto del mondo: il social media marketing.

Chi di voi non ha sognato di diventare un influencer come Chiara Ferragni? Lavorare (e guadagnare) da casa semmai facendo della propria passione un modo per portare a casa uno stipendio?

I social media hanno praticamente invaso la nostra quotidianità, integrando gli attuali mezzi d’informazione e portandoci a fare scelte più consapevoli riguardo vari settori (cibo, viaggi, hotel ecc).

Alla luce di ciò i ragazzi di Piano hanno deciso di dare gli strumenti per meglio comprendere e muoversi in questo mondo, affidandosi al dott. Alberto Galano – fondatore di Vendilo Sorrento e Sorrento Food.

Il corso si compone di 10 incontri da due ore ciascuno durante i quali si parlerà di Instagram, Facebook, gestione dei SEO, Google Ads e numerosi altri aspetti imprescindibili per coloro che vogliono lanciarsi in questo ambiente. Inoltre, al termine a tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione

– In poco più di due settimane abbiamo superato i 60 iscritti e siamo orgogliosi di aver lanciato, per primi in penisola, un corso veramente innovativo con il quale i giovani potranno arricchire il loro portfolio di esperienze e conoscenze – afferma Giuseppe Arpino.

Tenetevi pronti, sarà un’estate molto calda e ricca di eventi sotto l’insegna del Forum dei Giovani di Piano di Sorrento.