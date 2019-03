Finanza Agevolata: incontri con gli esperti per l’accesso agli incentivi di “Resto al Sud”

Torre Annunziata. Avvocati, ingegneri, architetti e commercialisti si sono dati appuntamento a Gragnano per dare il via al primo di una lunga serie di incontri sulla finanza agevolata, organizzati dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Torre Annunziata.

Oltre cento professionisti si sono dati appuntamento nella Città della Pasta per discutere degli strumenti per fare impresa e le opportunità di crescita in Campania.

«Obiettivo di questo primo incontro – spiega il relatore e organizzatore dell’incontro Luca De Riso, dell’Ordine dei Commercialisti – è riunire in un tavolo tecnico tutti i professionisti interessati dalle procedure per l’accesso agli incentivi di “Resto al Sud. Un’opportunità di crescita per l’intero territorio, visto che aiuta agli imprenditori a concretizzare le proprie idee di sviluppo senza essere costretti ad emigrare verso aree di crescita più agevoli».

All’incontro hanno partecipato anche rappresentanti dei diversi Ordini professionali del territorio: Giuseppe Crescitelli presidente dell’Ordine dei Commercialisti ed esperti contabili di Torre Annunziata, Antonio Coppola coordinatore dipartimento formazione dell’Ordine degli Architetti di Napoli, Claudia Sicignano segretario del consiglio di disciplina dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli, Paolo Notomista presidente dell’associazione giovani legali di Gragnano, Domenico Longo direttore commerciale della Banca di Credito Popolare. A moderare l’incontro, il giornalista e avvocato Ciro Saccardi.

«Le novità rispetto lo scorso anno – aggiunge De Riso – è l’apertura dell’incentivo alle libere professioni e l’innalzamento dell’età per presentare la domanda anche agli under46. Un’estensione che consentirà a numerosi aspiranti imprenditori di intraprendere un nuovo percorso lavorativo».

Dall’incontro che si è tenuto presso la biblioteca di Gragnano, dal quale si è generato un vero e proprio dibattito–confronto trai professionisti intervenuti ed i relatori, è sorta la volontà da parte dell’Ordine dei Commercialisti di Torre Annunziata di avviare la serie di incontri utili al miglioramento delle proposte di finanziamento.

«Solo manifestazioni come queste – conclude De Riso – possono generare un coworkingin grado di ridurre al minim gli errori che emergono nei progetti»