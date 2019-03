Nella sala IV del museo Archeologico di Napoli, ai piedi dei Tirannicidi, Armodio e Aristogitone, sotto la direzione artistica del Prof Borrelli, si è tenuto il sesto concerto della terza edizione del FESTIVAL BAROCCO NAPOLETANO. Al violino magistralmente Enrico Parizzi e al clavicembalo Nicola Lamon. Il barocco musicale napoletano, ci dice nella cortese intervista rilasciata agli inviati di Positanonews, il direttore artistico Borrelli, non è come nella storia dell’arte usato come vocabolo quasi dispregiativo, ma è qualcosa di straordinario a cui attingeranno tutti i grandi musicisti europei .