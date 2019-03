Festa a tema “Costiera Amalfitana” per l’attrice filippina Julia Barretto

Julia Barretto, nota attrice filippina, ha deciso di festeggiare il suo 22° compleanno con in uno stile molto particolare: il tema della festa, infatti, è stato “Costiera Amalfitana”.

La location della festa è stata abbellita con i colori e i profumi della nostra costiera: spazio allora al giallo dei limoni e all’azzurro del mare. Il lunghissimo tavolo organizzato per la cena è stato infatti abbellito con tantissimi limoni, alcuni dei quali tagliati per farne sentire il profumo. E poi tantissimi vasi pieni d’acqua di colore azzurro come centritavola.

La festa, che si è svolta lo scorso 9 marzo, è stata fatta all’aperto in un limoneto. Una location da favola che ha ospitato centinaia di amici e parenti della giovane attrice che si sono divertiti cantando e ballando proprio come se fossero ad una festa in riva al mare in Costiera Amalfitana. Infine anche la torta ha richiamato la nostra terra dal momento che era a più piani e sovrastata da limoni.

La nostra Costa D’Amalfi è quindi diventata non solo famosa per i viaggi, ma anche ispirazione per temi di feste. Un vero e proprio stile contemporaneo per feste di grande importanza.