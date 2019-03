Intanto precisiamo che non proprio di una festa si tratta, ma della Giornata Internazionale della Donna, e dei motivi ne abbiamo parlato e ne continueremo a parlare, ancora oggi la donna deve lottare per i suoi diritti del mondo. Ma molti da Sorrento ad Amalfi festeggiano con party, serate, eventi più o meno belli o semplici cene. Per chi vuole un evento che abbia successo, o sicuramente più successo e visibilità, pubblicizzarlo con Positanonews conviene in Penisola sorrentina e Costiera amalfitana è il primo giornale online dal 2005, non da oggi quindi.. Diretto ed immediato l’impatto col pubblico sul sito internet, google ed i social network, da facebook a twitter ed instagram. Se interessato manda una mail a info@positanonews.it entro le 12 di domani mattina.

Qualche idea per festeggiare l’8 Marzo? Le idee per festeggiare questa giornata speciale in maniera originale non mancano. Oltre a regalare le classiche mimose, il cui significato per l’8 Marzo è molto importante, si possono organizzare davvero tante attività da fare con le amiche.

Niente spogliarelli, niente volgarità: solo una magnifica giornata da trascorrere in compagnia delle donne più importanti della nostra vita, tra idee da mettere in pratica organizzando noi stesse le attività e eventi in tutta italia ai quali partecipare.

Ci sarà capitato in passato di finire in queste serate più eccessive, ma giusto per dire “l’ho fatto anche io”, in fondo se la si prende con la giusta leggerezza, si ride parecchio; tuttavia esistono effettivamente tante altre cose da fare più divertenti e meno pacchiane per l’8 Marzo.

Se vi state chiedendo vosa fare con le amiche l’8 Marzo, quest’anno per festeggiare la Festa della donna pensate a qualcosa di più originale e insolito, magari tenendo a mente proprio il significato e il motivo della ricorrenza o comunque cercando un modo per distrarvi e distendervi davvero insieme alle amiche più care. Qualche idea?

Innanzitutto potete regalare dei libri sulle donne per l’8 Marzo e organizzare un piccolo cineforum con i film più belli per la Festa della donna, ma ci sono anche altri spunti da sviluppare.

Un corso di cucina, per imparare ad esempio la ricetta della torta mimosa (tanto per rimanere in tema) e potete addirittura elaborare un menù per la Festa della Donna. Proponete anche un corso di pittura con le amiche per la Festa della donna; o scrapbooking, o crochet, o fai-da-te per imparare a fare tutti quei lavoretti in casa che pensiamo di non poter fare perchè tanto li fa lui… In alternativa organizzate a casa di qualcuna di voi un crafting-day, dove ognuna metta in campo le sue conoscenze in fatto di ago, filo, stoffa e quant’altro per creare qualcosa di nuovo tutte insieme

Una passeggiata a cavallo con le amiche: un’occasione non troppo costosa, divertente, distensiva e da fare completamente immerse nella natura. Perchè il maneggio va scelto in campagna o in riva al mare. Così poi potrete concludere il pomeriggio con una bella cena in agriturismo (senza spogliarellisti eh!): la stanchezza e la fame si faranno sentire, andare a cavallo è faticoso!

Una giornata di volontariato, magari in un’associazione che aiuti le donne in difficoltà; e magari poi vi piacerà e continuerete a prestare il vostro aiuto. Non riesco a pensare ad un modo migliore per celebrare il vero significato della Festa della donna l’8 Marzo.

Una maratona di shopping in un outlet dove non andate quasi mai. Non è molto originale, lo so, ma magari la Festa della Donna è proprio l’occasione per ritagliarsi quel po’ di tempo che di solito non riuscite a trovareSe tu e le tue amiche siete particolarmente avventurose, pensate ad un week-end in una città europea only for girls, approfittando di qualche offerta. Berlino, Lisbona, Praga, Siviglia, sono luoghi che si prestano ad una visita fra amiche in 3 o 4 giorni, senza spendere troppo!

Eventi Festa della Donna 2019

Al Piper di Roma per l’8 Marzo è prevista una serata tutta al femminile, dalle 21 alla mezzanotte solo le donne potranno entrare e a partire dalle 23:30 è previsto un Man show

Musei Gratis per l’8 Marzo, è una iniziativa che si è rinnovata per qualche anno, nel 2019 non esiste con questa dicitura, ma casualmente la settimana di ingressi gratuiti nei musei che si avrà con cadenza annuale sarà proprio dal 5 al 10 marzo, di fatto permettendo l’ingrasso gratuito anche l’8 marzo 2019

Festa delle donne del vino: in concomitanza con la festa della donna l’Associazione Nazionale della Donne del Vino promuove una serie di eventi legati al vino, come la visita di alcune cantine, destinate ad un pubblico amante del vino

La rete Non un di meno ha organizzato manifestazioni in tutta Italia per riportare l’attenzione sulla questione della violenza sulle donne