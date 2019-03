FESTA DEL VINO ALLA TENUTA SAN FRANCESCO DI TRAMONTI

Lucio Esposito

Con l’arrivo della primavera il dott. Bove titolale dell’azienda vitivinicola di Tramonti, indice ed organizza un convivio, a cui convergono, ristoratori, giornalisti, rappresentanti e buyers e anche bancari. Nello stesso grande locale ove trovano posto i grandi silos di acciaio, ai tavoli, ove nel corso dell’anno si sono accomodati anche studiosi e universitari per approfondire questo speciale vitigno prepronospera, oltre che appassionati e turisti. Tra una pietanza e l’altra si assaggia il nuovo vino o si conferma l’annata. Oltre al Bianco e al Rosso , compare sempre più insistente il Rosato. All’entree, fatta di salumi della casa, bocconcini di fiordi latte e burrata abbiamo accostato il Tramonti Bianco, sulla delicatissima minestra maritata abbiamo bevuto il Rosato nuovo, sulla zuppetta di fagioli e farro condita con olio al peperoncino abbiamo azzeccato un sorsetto di E’ Iss, l’eccezionale rosso ammiraglio della casa. Sulla pizza un capitolo a parte, farina integrale, lievito antico e lento, Tramonti si differisce per bontà in tutto il mondo della pizza, abbiamo accostato un 4 spine, suprattutto su quella con le cipolle. Il tutto al suono delle tammorre di Isidoro e la Paranza di Tramonti. Grazie dott. Bove di questa emozione che ci hai regalato in nome del dio Dioniso. Noi come giornalisti inviati di Positanonews possiamo dire che da quando abbiamo conosciuto la tua passione per la terra e il vino, sempre in giro per la Campania chiediamo dei vini della Tenuta San Francesco, con risultati eccezionali, li abbiamo trovati dalle antiche pizzerie del centro di Napoli a paesi più provinciali come Sarno o Paestum.

foto e video Saraci