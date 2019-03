FESTA DEI CONFETTI AL LIDO MARINELLA

Organizzato da Barbara Longobardi con la partecipazione dei maestri confettai di Isernia, una serata all’insegna del confetto e delle sue confezioni. In tutti gli eventi importanti, dalla prima comunione, alla laurea , al matrimonio agli anniversari ci accompagnano per sottolineare e condividere un piacere, un evento. Rossi, argento , bianchi , al gusto di limone o al cioccolato, al sapore di vini pregiati, avvolti in un velo di tulle o in fantasmagoriche scatole di porcellana, cristallo, legno, anche di grandi marchi. Il tutto in una magica atmosfera, con tanta bella gente, varie spose alla ricerca e il mare.

Domenica 10 Marzo 2019 – Ore: 17:30- 22:00

Artistico Eventi presso Lido Marinella – spiaggia di Meta

Linee e Colori Mediterranei Collezioni 2019

Presentazione della “Confetta Espressa” della Confetteria Papa. Il maestro confettiere confetterà le mandorle di Avola al momento e potrete degustare i confetti ancora caldi!