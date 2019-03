FEDERICO TUMOLILLO CALCIATORE EMERGENTE – VIRIBUS SOMMA

GIOVANI CALCIATORI EMERGENTI

FEDERICO TUMOLILLO

Il calcio è uno sport che piace molto ai giovani.

Sabato alle 15 derby si gioca in casa in eccellenza, la squadra di casa gioca per sfangare i playout, gli ospiti sono retrocessi ma è un derby e non si molla un centimetro. Non si sblocca,e allora un Under arrivato a settembre per caso,ma titolare sempre,padrone della fascia mancina,decide di caricarsi la squadra sulle spalle,verticalizzazione una cinque dieci volte,accelera,raddoppia,mette i compagni in condizione di battere a rete, e segnano su un errore del portiere. Ma non è finita,c’è il secondo tempo e la paura di non farcela si impadronisce di chi deve vincere.Allora un cambio, e il capitano diventa lui,l’ira di dio della fascia, il pericolo pubblico ( così ai giornalisti l’altra domenica il mister della squadra di Caserta)ancora il ragazzo tra i più vecchi,riprende a sprintare, spinge,chiede uno- due,va sul fondo crossa,va personalmente al dribbling lo mettono giù, lo raddoppiano,niente da fare, non ce né x nessuno, vince la viribus unitis nel finale,dagli spalti il cognome del ragazzo urlato a squarciagola. Negli spogliatoi il mister fa un cicchettone a tutti, lui no,l’unico con diritto di parola,esce dopo 30 minuti,lo fermano tutti complimentandosi con lui,anche gli avversari ” e che ce tiene”ci chiediamo cosa ci faccia in questa categoria, forse bisognava lasciarlo andare ad Ancona, o sostenerlo a Pescara, invece si è optato prima il diploma.

Cosa pensa suo padrte Ciro ?

C’è tempo,pochi mesi e sarà libero, ma io non posso parlare sono di parte,sono il padre di quella Ferrari che sfreccia sulla fascia e si carica sulle spalle la squadra, il ragazzo è un uomo un terzino forte troppo forte per questa categoria, Federico Tumolillo spera nel salto di categoria prossimamente facendo provini con squadre di profilo tecnico superiore.