Farmacia Elifani. Ecco tutte le analisi che si possono fare in struttura

La storia della Farmacia Elifani inizia nei primi anni del 1900 a Napoli in via Belvedere, al Vomero dove titolare era il mio zio materno, il dr. Luigi Elifani.

Nel 1940 il dr. Alfonso Elifani, nonno dell’attuale proprietario, il dottore Giuseppe De Simone, compra una farmacia in penisola sorrentina, a Meta, in via Caracciolo e successivamente dal 1970 sua madre, la dr.ssa Franca Elifani, prosegue anch’ ella nell’ attività professionale con competenza e disponibilità, prestando grande cura ed attenzione ai pazienti-clienti. Nel 1997 la farmacia si trasferisce nell’ ambito della sua sede di appartenenza negli attuali locali in via Angelo Cosenza. Dal 2002, il dottor Giuseppe, ne è divenuto io titolare.

Ad inizio del 2015 la farmacia Elifani ha avuto un’ innovazione tecnologica, nei servizi e nei locali, creando un ambiente accogliente, luminoso e funzionale, ed introducendo un impianto robotizzato di automazione del magazzino per la migliore gestione delle scorte dei medicinali.

Il personale della farmacia Elifani, accuratamente preparato e sempre aggiornato sulle nuove opportunità terapeutiche e su servizi innovativi, è particolarmente orientato alla ottimizzazione della terapia medica del paziente e promuove la salute, il benessere e la prevenzione delle malattie.

Una farmacia gestita in famiglia, con grande professionalità e tanti reparti diversi dedicati ai pazienti-clienti, come quello alimentare, veterinario per animali o anche quello per le analisi.

E’ difficile trovare una struttura vicina che possa fare specifiche analisi senza prenotazione, per questo la farmiacia Elifani, che da anni ha come primo obbiettivo quello di far sentire il paziente a casa, offre diversi servizi di autoanalisi. Ecco quali:

-esame delle urine

-glicemia ed emoglobina glicata

-transaminasi (AST e ALT)

-acido urico

-emoglobina

-colesterolo

-profilo lipidico

-tempo di protrombina (INR)

Trovi la farmacia Elifani in:

Via Angelo Cosenza, 2/4

80062 Meta (Italia)