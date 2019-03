FAITO CANI IN PESSIME CONDIZIONI. SEGNALAZIONI DI MAREMMANI AGGRESSIVI

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO Eccoci a Faito di Vico Equense : tutti i cani sono in queste condizioni. Dove sono comune e volontari? Aggiungiamo che abbiamo ricevuto telefonate da escursionisti da Positano che sono saliti dalle Tese dalla Costiera amalfitana per arrivare sui Monti Lattari nel cuore della Penisola Sorrentina , una passeggiata bellissima fra Costa d’ Amalfi e Sorrento “Purtroppo ho trovato tre maremmani che mi volevano aggredire”, ci dice Fabrizio. Ovviamente sappiamo che gli animali non sono aggressivi di per se, ma le segnalazioni che ci arrivano sono queste.

COMMENTI DA FACEBOOK